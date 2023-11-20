Путин отметил преображение Чечни, хотя "много еще предстоит сделать"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил послевоенное преображение Чечни. Много еще предстоит сделать, но уже сделанное - впечатляет, подчеркнул глава государства на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

"Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа под вашим руководством и вашей команды. Действительно, республика преобразилась просто", - сказал Путин, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову.

"С тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж много времени, а не узнать ничего, просто процветающая республика", - добавил он. "Много еще предстоит сделать, мы это прекрасно понимаем. Это естественно, но то, что сделано - впечатляет", - подчеркнул президент.