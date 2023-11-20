20 ноября, 16:21

Ингушетия с Белоруссией разработали турмаршрут вдоль Кавказского хребта

Для его реализации намерены наладить авиасообщение между республиками

МАГАС, 20 ноября. /ТАСС/. Республика Ингушетия совместно с Белоруссией разработала туристический маршрут вдоль Большого Кавказского хребта, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов по итогам заседания Совета глав субъектов России при МИД РФ.

"В настоящее время разработан совместный с Республикой Беларусь туристический маршрут вдоль Кавказского хребта, для его реализации решается вопрос по налаживанию прямого транспортного авиасообщения между нашей республикой и Белоруссией", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он отметил, что "сегодня туризм продолжает оставаться наилучшим эффективным социально-культурным явлением в сфере диалога культур, коммуникативного общения народов".

Калиматов рассчитывает, что проект будет содействовать расширению участия России в международных туристических обменах, способствовать укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей с Белоруссией. "Для Ингушетии участие в совете является хорошей возможностью реализовать различные идеи и программы республики по развитию международного сотрудничества. Внес предложения по ряду проектов в рамках взаимодействия с Белоруссией и Грузией", - отметил он. 

Теги:
БелоруссияРоссияИнгушетияСеверный КавказКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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