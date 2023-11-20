В Петербурге завершился сезон кикшеринга

Электросамокатами в городе воспользовались 28 млн раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. В Петербурге завершился сезон аренды электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В 2023 году в городе работали четыре крупных оператора - Whoosh, Urent, Yandex и BusyFly. Всего для аренды были доступны порядка 37 тыс. средств индивидуальной мобильности (СИМ). С начала сезона петербуржцы и гости города воспользовались услугами кикшерингов 28 млн раз. Общая протяженность поездок при этом составила свыше 61 млн км", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что по данным сервисов аренды электросамокатов, их пользователи получили более 3 млн предупреждений за нарушение правил использования СИМ, им выставили около 8 тыс. штрафов. В текущем сезоне Санкт-Петербург стал единственным городом в России, где была организована работа по мониторингу соблюдения правил пользования СИМ.

"В следующем сезоне мы планируем и дальше проводить политику, связанную с повышением безопасности пользователей электросамокатов. Так, комитетом по транспорту и депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга ведется совместная работа по вопросу ужесточения наказания за: превышение скорости на самокатах, вождение электросамоката двумя и более лицами. Важно претворить в жизнь идею верификации аккаунтов пользователей СИМ через Госуслуги, чтобы исключить вождение устройства несовершеннолетними. Также кикшеринговыми сервисами при поддержке комитета ведется работа по созданию единой базы данных нарушителей и приложение, куда можно обратиться с жалобой", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова.

Ограничения для электросамокатов

В 2021 году комитет по транспорту заключил с кикшеринговыми компаниями соглашение о правилах использования самокатов в Петербурге. Документ устанавливает максимальную скорость движения СИМ по городу, определяет зоны, где их скорость должна быть занижена, а также определяет зоны, где движение самокатов полностью запрещено. Помимо этого, ежегодно в него вносятся меры по улучшению работы сервисов кикшеринга и обеспечения безопасности пользователей СИМ и пешеходов.

В соответствии с соглашением скорость передвижения на электросамокате в городе не должна превышать 20 км/ч. Кроме этого, в Петербурге определили 28 зон, где езда на электросамокатах полностью запрещена. Введен запрет размещения СИМ в 58 локациях, а также вблизи остановок общественного транспорта, станций метро, образовательных учреждений. Еще в 133 зонах действует ограничение скорости до 15 км/ч и в 7 зонах - до 10 км/ч.