20 ноября, 17:49

СМИ: во Франции нашли рекордно большую устрицу

AP Photo/ Eric Risberg, архив
© AP Photo/ Eric Risberg, архив

Как сообщила радиостанция France Bleu, ее вес составляет 2,36 кг, а длина - 30 см

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Рекордно тяжелая устрица найдена на юге Франции в коммуне Порт-Сен-Луи-дю-Рон недалеко от Марселя. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, вес моллюска составляет 2,36 кг, его длина - 30 см. Находка принадлежит местному фермеру Даниэлю Кастехону, который намерен подать заявку на внесение устрицы в Книгу рекордов Гиннесса.

Как отметил Кастехон, моллюска, которому около 15 лет, вернут обратно в то место, где он был найден. "Было бы глупо убивать устрицу, это замечательный представитель семейства моллюсков в этой местности", - приводит телеканал BFMTV его слова.

Предыдущий рекорд также был установлен во Франции - в 2021 году в департаменте Финистер (запад республики). Тогда местный фермер нашел устрицу весом 2,22 кг и длиной 26,5 см.

Согласно информации на сайте Книги рекордов Гиннесса, самая длинная в мире устрица (35,5 см) была найдена в 2013 году в Дании. При этом весила она меньше французских экземпляров - 1,62 кг. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
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