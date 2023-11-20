Вузы Тамбовской области начали сотрудничество с 15 странами в 2023 году

В списке образовательные учреждения Казахстана, Эфиопии и Белоруссии

ТАСС, 20 ноября. Высшие учебные заведения Тамбовской области заключили 25 соглашений с образовательными организациями из 15 стран в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Максим Егоров.

"Всего в этом году вузы Тамбовской области заключили 25 соглашений с образовательными организациями из 15 стран", - написал Егоров.

Вузы Тамбовской области начали сотрудничать с образовательными учреждениями Казахстана, Эфиопии, Белоруссии и других стран. В июле делегации Тамбовской области и Эфиопии договорились о сотрудничестве на форуме "Россия - Африка". А уже в конце сентября Мичуринский государственный аграрный университет и Университет Бонга подписали соответствующее соглашение.

Учебные заведения начали обмен преподавателями и студентами, реализовывать совместные международные и региональные проекты.

По словам губернатора, основным направлением сотрудничества стал экспорт образовательных услуг в сфере агропромышленного комплекса. Тамбовская область делится опытом в подготовке кадров для сельского хозяйства, разработке и внедрению новых технологий в АПК. Также регион уделяет большое внимание реализации совместных проектов по продвижению русского языка, культуры и сохранению исторической памяти.