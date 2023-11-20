Строительная готовность учебного корпуса на улице Фестивальной в Москве превысила 95%

Учреждение будет рассчитано на 200 мест с дошкольным отделением на 150 мест

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Строительство учебного корпуса на 200 мест с детским садом завершается на улице Фестивальной в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Строительная готовность здания учебного корпуса на улице Фестивальной превышает 95%. Ведутся работу по монтажу мебели и оборудования, благоустройствоу территории. Ввести здание в эксплуатацию планируется до конца 2023 года", - сообщил руководитель департамента Рафик Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба.

Строительство корпуса на 200 мест с дошкольным отделением на 150 мест ведется по адресу: улица Фестивальная, дом №16А.

"Школьное отделение будет иметь вертикальное зонирование. На первом этаже разместят вестибюльную группу, помещение охраны, обеденный зал, учебные кабинеты первых классов, игровую с возможностью разделения на два спальных помещения и санузлы", - добавили в ведомстве.

На втором и третьем этажах нового здания будут расположены кабинеты вторых-четвертых классов. На втором этаже также планируют размесить актовый зал с артистическими и кладовой, спортивный зал с раздевалками и душевыми, инвентарной и тренерской. На третьем этаже будут учебные и универсальные кабинеты, а также библиотека.

"Для дошкольников на первом этаже предусмотрены групповые помещения, общие со школой медблок и пищеблок. На втором этаже, помимо групповых помещений, будет музыкальный зал, а на третьем этаже разместят физкультурный зал", - заключили в департаменте строительства.