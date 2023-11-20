20 ноября, 19:53

Строительная готовность учебного корпуса на улице Фестивальной в Москве превысила 95%

Учреждение будет рассчитано на 200 мест с дошкольным отделением на 150 мест

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Строительство учебного корпуса на 200 мест с детским садом завершается на улице Фестивальной в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Строительная готовность здания учебного корпуса на улице Фестивальной превышает 95%. Ведутся работу по монтажу мебели и оборудования, благоустройствоу территории. Ввести здание в эксплуатацию планируется до конца 2023 года", - сообщил руководитель департамента Рафик Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба.

Строительство корпуса на 200 мест с дошкольным отделением на 150 мест ведется по адресу: улица Фестивальная, дом №16А.

"Школьное отделение будет иметь вертикальное зонирование. На первом этаже разместят вестибюльную группу, помещение охраны, обеденный зал, учебные кабинеты первых классов, игровую с возможностью разделения на два спальных помещения и санузлы", - добавили в ведомстве.

На втором и третьем этажах нового здания будут расположены кабинеты вторых-четвертых классов. На втором этаже также планируют размесить актовый зал с артистическими и кладовой, спортивный зал с раздевалками и душевыми, инвентарной и тренерской. На третьем этаже будут учебные и универсальные кабинеты, а также библиотека.

"Для дошкольников на первом этаже предусмотрены групповые помещения, общие со школой медблок и пищеблок. На втором этаже, помимо групповых помещений, будет музыкальный зал, а на третьем этаже разместят физкультурный зал", - заключили в департаменте строительства. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация