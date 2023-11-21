Движение по Транскаму перекрыли из-за непогоды

Запрет будет действовать до особого распоряжения

ТАСС, 21 ноября. Ухудшившиеся погодные условия стали причиной запрета движения по Транскавказской автомагистрали (Транскам), соединяющей Северный и Южный Кавказ. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населённый пункт Бурон - северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 00:30 21 ноября 2023 года до особого распоряжения", - сказано в сообщении.

Транскам - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Её протяжённость - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам.