21 ноября, 02:18

Росздравнадзор приостановил использование медицинской системы Botkin.AI

Решение обусловлено угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Росздравнадзор временно остановил применение медицинской системы Botkin.AI - первой в России платформы с искусственным интеллектом для анализа медицинских снимков на предмет злокачественных новообразований. Решение принято в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, уточняется в письме, опубликованном на сайте ведомства, на него обратил внимание "Коммерсантъ".

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения <...> в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан <...> сообщает о приостановлении применения медицинского изделия "Обеспечение программное прикладное Botkin.AI для визуализации и обработки изображений стандарта DICOM" <...> производства ООО "Интеллоджик" (Россия)", - говорится в письме.

Как уточнили "Коммерсанту" в Росздравнадзоре, производителя проверяют. В Минздраве Тульской области, где система тестировалась в трех медучреждениях, изданию подтвердили, что при ее применении выявили некоторые недостатки и ее не используют. В Департаменте здравоохранения Москвы на запрос "Коммерсанта" ответили, что в столичных клиниках Botkin.AI не используют, а в рамках эксперимента работают свыше 50 ИИ-сервисов, выявляющих признаки патологий по 28 клиническим направлениям. Например, применяются такие платформы, как "Третье мнение", AIDiagnostic, а также система по анализу медицинских изображений Celsus.

Компания "Интеллоджик", резидент кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково", зарегистрировала платформу Botkin.AI в 2020 году. Ее клинические испытания проводились на базе Центральной клинической больницы Российской академии наук. Платформа предназначена для управления, обработки, мониторинга, получения и отображения большого количества медицинских изображений, в том числе исследований компьютерной томографии, включая злокачественные новообразования и синдромы, связанные с коронавирусной инфекцией, снимков рентгена, маммографии и прочего. 

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Россия
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