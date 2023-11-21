В Поволжье из-за снегопада ограничили движение на участках федеральных трасс

Речь идет о трассах М-7 "Волга", Р-242 Пермь - Екатеринбург и Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта ограничили на федеральных трассах М-7 "Волга" и Р-242 Пермь - Екатеринбург в Пермском крае, а также Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград в Ульяновской области из-за продолжительных снегопадов. Об этом сообщают ГУ МЧС России по регионам.

"В связи с прохождением неблагоприятных метеорологических явлений ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог Прикамье Федерального дорожного агентства" введено временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 "Волга", Р-242 Пермь - Екатеринбург, - сообщили в управлении МЧС по Пермскому краю.

По данным ведомства, движение на трассе М-7 "Волга" будет ограничено на территории Большесосновского муниципального округа, Очерского, Нытвенского и Краснокамского городских округов. На автодороге Р-242 Пермь - Екатеринбург ограничение действует на территории Пермского и Кунгурского муниципальных округов и в Суксунском городском округе. Движение ограничено с 12:00 (10:00 мск) до 23:59 (21:59 мск) 21 ноября.

Также с 10:00 мск ограничено движение всех видов транспорта на трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград в Ульяновской области с 22 по 47 км. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, ограничение будет действовать до 13:00 мск 21 ноября.

В пермском Центре геоинформационных систем отмечают, что на этой неделе в Прикамье ожидаются сильные снегопады, предположительно, выпадет до половины месячной нормы осадков. Также в ближайшие дни синоптики ожидают дождь и самую сильную за несколько лет гололедицу. В Ульяновской области в ночь на вторник также прошел сильный снегопад. За сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Как передает корреспондент ТАСС, на данный момент в Ульяновске осадки прекратились. Снегоуборочная техника приступила к расчистке заносов.