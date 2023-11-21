21 ноября, 08:55

В Поволжье из-за снегопада ограничили движение на участках федеральных трасс

Речь идет о трассах М-7 "Волга", Р-242 Пермь - Екатеринбург и Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта ограничили на федеральных трассах М-7 "Волга" и Р-242 Пермь - Екатеринбург в Пермском крае, а также Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград в Ульяновской области из-за продолжительных снегопадов. Об этом сообщают ГУ МЧС России по регионам.

"В связи с прохождением неблагоприятных метеорологических явлений ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог Прикамье Федерального дорожного агентства" введено временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 "Волга", Р-242 Пермь - Екатеринбург, - сообщили в управлении МЧС по Пермскому краю.

По данным ведомства, движение на трассе М-7 "Волга" будет ограничено на территории Большесосновского муниципального округа, Очерского, Нытвенского и Краснокамского городских округов. На автодороге Р-242 Пермь - Екатеринбург ограничение действует на территории Пермского и Кунгурского муниципальных округов и в Суксунском городском округе. Движение ограничено с 12:00 (10:00 мск) до 23:59 (21:59 мск) 21 ноября.

Также с 10:00 мск ограничено движение всех видов транспорта на трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград в Ульяновской области с 22 по 47 км. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, ограничение будет действовать до 13:00 мск 21 ноября.

В пермском Центре геоинформационных систем отмечают, что на этой неделе в Прикамье ожидаются сильные снегопады, предположительно, выпадет до половины месячной нормы осадков. Также в ближайшие дни синоптики ожидают дождь и самую сильную за несколько лет гололедицу. В Ульяновской области в ночь на вторник также прошел сильный снегопад. За сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Как передает корреспондент ТАСС, на данный момент в Ульяновске осадки прекратились. Снегоуборочная техника приступила к расчистке заносов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация