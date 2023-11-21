21 ноября, 09:23

У президента Грузии пропала собака

Президент Грузии Саломе Зурабишвили . Daro Sulakauri/ Getty Images
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© Daro Sulakauri/ Getty Images

Питомец по кличке Гомбора потерялся в окрестностях парка "Мзиури", на нем серый ошейник, указала Саломе Зурабишвили в публикации

ТБИЛИСИ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила о пропаже в центре Тбилиси своей собаки по кличке Гомбора. Соответствующий пост президент опубликовала на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Потерялся Гомбора в окрестностях "Мзиури" (парк в центре Тбилиси на проспекте Чавчавадзе - прим. ТАСС) - Чавчавадзе. На нем серый ошейник", - написала Зурабишвили, указав номер телефона и прикрепив к посту фото собаки.

В апреле 2019 года Зурабишвили впервые опубликовала в соцсети фотографию собаки, которому на тот момент было семь месяцев. Она сообщила, что подобрала ее на горном перевале Гомбори в регионе Кахети во время избирательной кампании и теперь это "президентская собака" по кличке Гомбора. Позже неоднократно появлялись кадры, как президент выгуливает свою собаку вблизи резиденции в Тбилиси. 

Теги:
ГрузияЗурабишвили, Саломе
© Информационное агентство ТАСС
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