21 ноября, 09:58

В Москве проведут семинар для застройщиков по подключению к инженерным сетям

Мероприятие пройдет в очном формате

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Семинар по подключению объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения пройдет 24 ноября с участием представителей московских ведомств. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Образовательный семинар для застройщиков в формате "Работа над ошибками" состоится 24 ноября по теме "Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения и согласование выноса сетей из пятна застройки". В семинаре примут участие представители департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, АО "Мосводоканал", ГУП "Мосводосток", ПАО "МОЭК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на семинаре рассмотрят несколько вопросов, в том числе изменения законодательства РФ и подзаконных актов, регулирующих подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, получение технических условий и заключение договоров о подключении, а также порядок проверки ресурсоснабжающими организациями выполнения застройщиком технических условий и оформление документов.

Семинар пройдет в очном формате по адресу: 2-я Брестская улица, д. 6, на площадке ГБУ "Мосстройинформ". Принять участие можно бесплатно по предварительной регистрации. 

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