21 ноября, 10:25

Садовничий заявил, что ЕГЭ не повышает качество образования в России

Вместе с тем из него нужно извлечь пользу, считает ректор МГУ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Введение ЕГЭ не содействовало повышению качества образования в России, но из него следует извлечь максимум пользы, исправить существующие недостатки, считает ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Я считал и считаю, что введение ЕГЭ в целом не содействовало повышению качества образования в стране. Но сегодня это для нас закон, и мы действуем в его рамках. ЕГЭ остается, к сожалению, основным регулятором содержания и качества школьного математического образования в стране и влияет на качество абитуриентов, приходящих в вузы. Нужно стараться извлечь максимум пользы из положительных сторон, которые, безусловно, у него есть, и исправить его недостатки, уменьшить издержки", - сказал он на совещании по вопросам повышения качества физико-математического и химико-биологического образования.

Садовничий отметил, что за прошедшие годы ЕГЭ во многом эволюционировал в позитивном направлении. Например, от заданий с выбором ответа перешли к заданиям, где нужно найти численный ответ, и заданиям, где нужно записать решение. Далее этот подход был принят и в экзаменах по другим предметам.

При этом одним из главных недостатков сегодняшнего ЕГЭ ректор МГУ назвал высокую степень совпадения заданий, получаемых на экзамене, с теми заданиями, которые включаются в демонстрационный вариант, публикуемый за полгода до экзамена.

"Это подталкивает учителя в 10-11-х классах вместо систематического освоения математического содержания отрабатывать решения конкретных типов заданий. Репетиторы, так сказать, натаскивают, например, на решение "задачи номер четыре" - и так по всем заданиям. И это, конечно, идет в ущерб освоению в школе фундаментальных основ математического знания. Мы видим и недостаток фундаментальности, и дефицит качества в конкретных заданиях ЕГЭ", - добавил Садовничий. 

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РоссияСадовничий, Виктор Антонович
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