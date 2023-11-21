21 ноября, 10:25,
обновлено 21 ноября, 10:40

В Свердловской области на трех дорогах ввели ограничения для транспорта из-за снега

Речь идет о следующих участках: Нижние Серги-Михайловск-Арти со 2 по 69 км, обход города Нижние Серги с 0 по 18 км, подъезд к городу Нижние Серги с 0 по 18 км от автодороги Пермь-Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Ограничения для грузового и пассажирского транспорта введены на трех дорогах в Свердловской области из-за скользкости и рыхлого снега. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Госавтоинспекция информирует водителей о введении временных ограничений движения для грузового и пассажирского транспорта в связи с неудовлетворительным состоянием региональных дорог, а именно наличием зимней скользкости и рыхлого снега на следующих участках: Нижние Серги-Михайловск-Арти со 2 по 69 км, обход города Нижние Серги с 0 по 18 км, подъезд к городу Нижние Серги с 0 по 18 км от автодороги Пермь-Екатеринбург", - говорится в сообщении.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что с 21 по 23 ноября в регионе прогнозируется сильный снегопад. Высота снежного покрова может составить до 10 см в сутки. В связи с этим подрядным организациям поручили усилить режим работы.

В Челябинской области 21 ноября в северной половине региона ожидаются снег, мокрый снег, дождь, сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону. В отдельных районах прогнозируются метели, гололед, а в горах - сильная гололедица, местами порывы ветра до 18 м/с. Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения, добавили в ГИБДД по региону. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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