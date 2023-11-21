Верховный суд РФ разъяснил, как назначать отсрочки от наказания

В 2022 году отсрочку предоставили 1 871 осужденному, воспитывающему ребенка, и 26 впервые осужденным к лишению свободы наркозависимым

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России подготовил разъяснения по вопросам применения отсрочек от исполнения приговоров в случае воспитания детей или добровольного лечения от наркозависимости. Проект постановления "О практике применения судами законодательства об отсрочке отбывания наказания" направлен на более широкое применение отсрочек, сообщила представлявшая его на Пленуме судья Верховного суда РФ Ирина Кочина.

"Отсрочка отбывания наказания как в отношении беременных женщин, женщин и мужчин, имеющих детей, так и в отношении лиц, страдающих наркоманией, применяется судами достаточно скромно", - заметила она. В 2022 году отсрочку предоставили 1 871 осужденному, воспитывающему ребенка, и 26 впервые осужденным к лишению свободы наркозависимым.

"В немалой степени это объясняется сложностью толкований применяемых положений закона. В проекте постарались учесть все предложения судов и дать ответы на их вопросы, в связи с чем имеется уверенность в том, что он будет способствовать не только единообразному, но и более активному и широкому применению норм, регламентирующих отсрочку отбывания наказания", - отметила Кочина.

Отсрочка родителям

Так, отсрочка от наказания для воспитания детей (ст. 82 УК РФ) применяется к беременной женщине, женщине, имеющей ребенка, мужчине при условии, что он является единственным родителем ребенка, до достижении ребенка (или младшего из детей) возраста 14 лет. Как пояснил Пленум, к лицам, к которым может быть применена отсрочка, относятся и усыновители ребенка. Вопрос о предоставлении отсрочки может быть решен на любой стадии - как при вынесении приговора, так и в апелляционной, кассационной инстанциях или на стадии исполнения приговора.

Для беременных женщин отсрочка от наказания в виде лишения свободы может быть предоставлена исходя из установленного факта беременности независимо от ее срока, а отсрочка от обязательных, исправительных или принудительных работ - со дня предоставления отпуска по беременности и родам.

Также в проекте постановления Верховный суд предложил прописать возможность применения отсрочек родителям детей не только по основному, но и дополнительным видам наказаний, например, дополнительным штрафам - с учетом материального положения осужденного, возможности получения дохода, специфики профессии и других обстоятельств.

Лечение от наркомании

Отсрочка от наказания лицам, страдающим от наркозависимости, может предоставляться судом лицам, впервые осужденным к лишению свободы за одно или несколько преступлений в виде приобретения или хранения наркотиков без цели сбыта, выращивание наркосодержащих растений или подделку рецептов на наркосодержащие препараты. Она может предоставляться и лицам, ранее осужденным за эти преступления к наказаниям без лишения свободы, которые вновь совершили одно или несколько таких преступлений, за которые им назначено лишение свободы, отметил Пленум.

"Желание подсудимого добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию может быть выражено на любой стадии процесса до удаления суда в совещательную комнату как письменно, так и устно", - пояснил Пленум. Наличие диагноза "наркомания" и отсутствие медицинских противопоказаний для проведения лечения устанавливается заключением эксперта.

При этом курс лечения от наркомании осужденный, которому предоставлена отсрочка, должен проходить в государственной или муниципальной медицинской организации, а последующий курс медико-социальной реабилитации может пройти по своему выбору в частной организации, имеющей соответствующую лицензию.

По итогам обсуждения некоторых вариантов изложения отдельных пунктов постановления проект направлен в редакционную комиссию перед окончательным принятием.