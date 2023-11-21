21 ноября, 13:38

Департамент миграции Литвы предложит лишить балерину Ильзе Лиепу гражданства

Он собирается оценить собранную информацию и направить в МВД соответствующее предложение, передает агентство BNS

ВИЛЬНЮС. 21 ноября. /ТАСС/. Департамент миграции при МВД Литвы предложит головному ведомству ходатайствовать о решении лишить балерину Илзе Лиепу литовского гражданства. Об этом со ссылкой на департамент сообщило агентство BNS.

Как отмечает агентство, в ближайшее время департамент миграции оценит собранную информацию, подготовит и направит в МВД предложение о лишении Лиепы гражданства.

По поводу публичных высказываний балерины миграционная служба ранее обращалась в департамент госбезопасности, однако содержание выводов спецслужбы огласке преданы не были.

Как до этого отмечали в миграционном ведомстве, если будет установлено, что тем самым Лиепа создает ситуацию, угрожающую национальной безопасности, президенту Литвы передадут ходатайство о лишении балерины литовского гражданства. Его в порядке исключения Лиепа получила в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

В интервью российским СМИ Лиепа сказала, что у нее нет оснований не доверять словам главы РФ Владимира Путина, а происходящее на Украине является противостоянием фундаментальных ценностей. 

Теги:
ЛитваЛиепа, Илзе Марисовна
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