Самарские студенты начали сбор электронных сигарет для отправки их элементов в зону СВО

Как уточнил помощник начальника Военного учебного центра Самарского университета Виктор Одобеску, из устройств планируют извлекать микросхемы и батарейки, чтобы делать из них элементы для БПЛА

ТАСС, 21 ноября. Студенты Военного учебного центра Самарского университета организовали сбор использованных электронных сигарет, аккумуляторы которых планируют отправлять в зону специальной военной операции для применения в беспилотной авиации, сообщил ТАСС помощник начальника ВУЦ по патриотической воспитательной работе, ведущий инженер Виктор Одобеску.

"[Акцию организовало] Студенческое военно-патриотическое объединение "Сокол СГАУ". Мы давно оказываем помощь, отправили в зону СВО уже порядка 300 наименований и 1,5 тыс. предметов. Один парень предложил собирать электронные сигареты, из которых будут извлекать микросхемы и батарейки [и использовать в зоне СВО], делать из них системы сброса, элементы для беспилотников. Мы подготовили объявление, наклеили на коробки и разнесли по учебным корпусам и общежитиям", - рассказал Одобеску.

Он отметил, что добровольный сбор идет вторую неделю, удалось собрать более 200 электронных сигарет. "Разбирать нам ничего не надо, там сами разбирают и делают что нужно", - пояснил собеседник агентства.