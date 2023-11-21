21 ноября, 16:06
Военная операция на Украине

Самарские студенты начали сбор электронных сигарет для отправки их элементов в зону СВО

Как уточнил помощник начальника Военного учебного центра Самарского университета Виктор Одобеску, из устройств планируют извлекать микросхемы и батарейки, чтобы делать из них элементы для БПЛА

ТАСС, 21 ноября. Студенты Военного учебного центра Самарского университета организовали сбор использованных электронных сигарет, аккумуляторы которых планируют отправлять в зону специальной военной операции для применения в беспилотной авиации, сообщил ТАСС помощник начальника ВУЦ по патриотической воспитательной работе, ведущий инженер Виктор Одобеску.

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"[Акцию организовало] Студенческое военно-патриотическое объединение "Сокол СГАУ". Мы давно оказываем помощь, отправили в зону СВО уже порядка 300 наименований и 1,5 тыс. предметов. Один парень предложил собирать электронные сигареты, из которых будут извлекать микросхемы и батарейки [и использовать в зоне СВО], делать из них системы сброса, элементы для беспилотников. Мы подготовили объявление, наклеили на коробки и разнесли по учебным корпусам и общежитиям", - рассказал Одобеску.

Он отметил, что добровольный сбор идет вторую неделю, удалось собрать более 200 электронных сигарет. "Разбирать нам ничего не надо, там сами разбирают и делают что нужно", - пояснил собеседник агентства. 

Теги:
РоссияСамарская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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