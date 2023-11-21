21 ноября, 16:40

В Дагестане в 2024 году завершат ремонт дороги к турлокации Карадахская теснина

В настоящее время этот участок автодороги не имеет асфальтного покрытия

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Автомобильную дорогу в Дагестане, ведущую к туристической локации Карадахская теснина, отремонтируют в 2024 году за счет средств республиканского бюджета. Об этом сообщил ТАСС замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Магомед Тагиров.

"Планируем в 2024 году завершить капитальный ремонт автодороги к туристической локации Карадахская теснина. Этот отрезок приходится на участок км 18,4 - км 20 автодороги республиканского значения Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал. В настоящее время данный участок автодороги не имеет асфальтного покрытия. После ее асфальтирования будет ликвидирован грунтовый разрыв, туристы смогут добираться до локации быстрее, безопаснее и комфортнее", - сказал Тагиров.

По его словам, министерством также ведутся работы по маршрутному асфальтированию во встречном направлении от плотины Гунибской ГЭС. Уже пройдены асфальтом 6 км, а до конца 2024 года планируется завершить еще один участок длинной 4 км. "Развитие сети дорог в интересах туристической отрасли является одним из основных приоритетов Минтранса Республики Дагестан", - добавил Тагиров.

Карадахская теснина расположена между Гунибским и Хунзанским районом и представляет собой каменное ущелье протяженностью почти полкилометра и шириной от одного до нескольких метров. Достопримечательность ежедневно в летний сезон посещают несколько сотен туристов. 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестан
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