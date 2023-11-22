22 ноября, 07:34
Палестино-израильский конфликт

Детям из сектора Газа, размещенным в ПВР в Подмосковье, найдут учителей русского языка

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, эти меры позволят интегрировать детей в процесс обучения с наименьшим стрессом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Поиск учителей русского языка организуют для детей, находящихся в пунктах временного пребывания для беженцев из сектора Газа на территории Московской области. Эти меры позволят интегрировать детей в процесс обучения с наименьшим стрессом, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Детский омбудсмен Подмосковья посетила один из пунктов временного размещения прибывших из сектора Газа. В нем находятся более 80 человек, из которых 37 - дети. По ее словам, среди первоочередных задач для помощи беженцам - поиск учителей русского языка и содействие в получении документов.

"Дети хотят учиться. Нам нужно интегрировать их в процесс обучения с наименьшим стрессом для них. Для этого, конечно, необходимо повысить уровень их русского языка, чтобы они могли свободно осваивать учебную программу. И конечно, предстоит тесная работа с миграционной службой для оформления необходимых документов, будем оказывать всевозможное содействие", - сказала Мишонова, ее слова приводит пресс-служба аппарата уполномоченного.

При этом детский омбудсмен отметила, что у Московской области есть опыт оказания помощи людям, находящимся в пунктах временного размещения.

"Все алгоритмы уже отработаны на наших соотечественниках из ДНР и ЛНР, которых мы принимали полтора года назад. Теперь, думаю, будет уже проще. Вопросы все те же - документы, интеграция, трудоустройство, изучение русского языка. Мне очень понравилось, что люди настроены на жизнь в России, хотят работать здесь, связывают свое будущее с нашей страной. Столько теплых слов, слов благодарности сегодня мы услышали: в адрес нашего президента, МИД России, российских спасателей, благодарность всем людям, которые их здесь приняли. Люди не могут справиться с переполняющими их чувствами" - добавила Мишонова. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
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