22 ноября, 08:34

В Москве завершили сезон аренды электросамокатов

Пользователи совершили в 2,5 раза больше поездок, чем год назад

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Городской прокат электросамокатов завершил работу на улицах Москвы до весны. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы завершили 6-й сезон аренды электросамокатов в Москве. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов отметил, что всего пользователи совершили 64 млн поездок - в 2,5 раза больше, чем год назад. <...> Самокаты уехали зимовать в сервисные центры, а мы уже начали подготовку к следующему сезону", - говорится в публикации.

Отмечается, что в этом году вступили в силу поправки в ПДД. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) получили статус транспорта. Также в столице было введено 50 новых медленных зон у МЦК, МЦД, вблизи остановок и метро. Операторы тестировали умные самокаты с компьютерным зрением, которые научились распознавать препятствия и дорожную разметку, например, пешеходные переходы.

"В городе запустили информационную кампанию о новых ПДД, которая весь сезон обучала пользователей безопасному вождению. На базе ЦОДД открыли специальный ситуационный центр для контроля работы СИМ. Также вместе с ЦОДД тестировались камеры, которые в режиме реального времени выявляют нарушения при движении на СИМ", - добавили в департаменте.

Кроме того, операторы кикшеринга ввели штрафы за парковку в неположенном месте, а брошенные самокаты и велосипеды московский паркинг забирал на спецстоянку. С жителями Зеленограда и Новой Москвы были проведены круглые столы по развитию сервисов.

"Наша главная задача - сделать сервис максимально безопасным. Планируем, что в прокате станет больше самокатов с компьютерным зрением - это позволит ограничивать движение там, где оно запрещено ПДД. Также планируем внедрить в приложениях операторов идентификацию и рейтинг пользователей, тестирование на знание правил", - резюмировал Ликсутов, слова которого приводят в департаменте транспорта. 

Теги:
Ликсутов, Максим СтаниславовичМосква
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