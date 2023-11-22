Грузия прорыла свой самый длинный тоннель через перевал

Он является частью обновленной скоростной магистрали международного значения "Восток - Запад"

ТБИЛИСИ, 22 ноября. /ТАСС/. Завершены работы про прорытию тоннеля длиной 1,8 км через Рикотский перевал в Грузии, который является частью обновленной скоростной магистрали международного значения "Восток - Запад". Об этом сообщило Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"Прорыт новый тоннель параллельно существующему на дороге через Рикотское ущелье, входящей в состав магистрали "Восток - Запад" (E60) международного значения. Длина нового тоннеля на участке Чумателети - Хеви составляет 1 800 м, и на сегодняшний день это самый длинный тоннель в стране", - говорится в сообщении.

Как отметил глава ведомства Ираклий Карселадзе, после того, как автомобильное движение переключится на новый тоннель, в старом тоннеле начнутся ремонтные работы. По данным Мининфраструктуры, из 51 тоннеля, входящего в проект магистральной дороги, прорыто уже 50, а из 97 мостов возведено 83. Завершение строительства планируется в 2024 году.

Дорога "Восток - Запад", или Европейская трасса Е60, начинается во французском Бресте и заканчивается в киргизском Иркештаме. В Грузии Е60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. Длина трассы на территории республики составляет около 430 км. Как ранее сообщали в Мининфраструктуры, по магистрали "Восток - Запад" перевозят более 60% иностранных грузов.