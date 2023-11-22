В регионах Северного Кавказа ожидаются снегопады

В округе также прогнозируют усиление ветра

ТАСС, 22 ноября. Снегопады, дожди и усиление ветра прогнозируют метеорологи в ближайшие дни в регионах Северного Кавказа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"23 ноября в Ставропольском крае сильные осадки (мокрый снег, дождь). В горных районах Ингушетии ветер до 25 м/с. 23-24 ноября в Кабардино-Балкарии сильные осадки (мокрый снег, дождь). В Кабардино-Балкарии 23 ноября в горных районах ветер до 29 м/с, 23-24 ноября сильные осадки (мокрый снег, дождь)", - говорится в сообщении.

В Кабардино-Балкарии на горнолыжном курорте "Эльбрус", где стартовал зимний сезон, из-за усиления ветра неоднократно закрывали канатные дороги. В среду они работают в штатном режиме. На Ставрополье перепады температур и осадки привели к туманам, на дорогах ограничена видимость. По сообщению краевого управления ГИБДД, в среду туман наблюдается в городе Ставрополе, водителей просят быть осторожными и снижать скорость.

Снегопады внесли коррективы в работу пункта пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии. Из-за снегопадов власти Грузии принимали решение о закрытии части Военно-Грузинской дороги. В среду проезд открыт для легковых автомобилей и по-прежнему недоступен для прицепного и полуприцепного транспорта. В Дагестане из-за снежных наносов и метели закрыта республиканская дорога на Харибском перевале.