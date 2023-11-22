Mediascope будет измерять просмотр ТВ вне дома с помощью геоданных и аудиометрии

Как отметила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова, технология будет работать на базе мобильной панели, где стоит приложение по сбору различных потоков данных

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Технология, по которой Mediascope с 2024 года будет измерять просмотр телевидения вне дома, строится на получаемых со смартфонов геоданных и аудиометрии, сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова на конференции компании.

"Начиная с 1 января 2024 года мы начинаем предоставлять информацию о полном просмотре ТВ вне зависимости от того, на каких экранах и в каких местах это происходило. Генеральная совокупность - вся Россия. Мы будем поставлять вначале внедомашний просмотр по рекламному инвентарю на 30 московских каналах. В течение 2024 года мы будем активно работать над развитием панели, и в 2025 году вы увидите новые расширенные данные", - сказала она.

Внедомашний просмотр будет измеряться в общественных местах - барах, отелях и так далее. Технология будет работать на базе мобильной панели, где стоит приложение по сбору различных потоков данных, пояснила Ачкасова.

"Когда мы говорим про "внедом", нас интересуют всего два потока - аудиометрия и геоданные. Смартфон респондента (человека, который участвует в сборе данных - прим. ТАСС) каждую единицу времени снимает цифровую метку со звука внешнего микрофона. Важно, что он не пишет звук, это лишь цифровая метка, которая никак не может быть декодирована в реальный звук. Параллельно для телеканалов, которые участвуют в измерениях, мы записываем эталонный телеэфир, и далее, когда мы сравниваем сигнатуры, полученные с телефонов и эталонную запись, мы можем понять, какой смартфон и в какой момент времени смотрел какой-то канал", - рассказала она.

По словам Ачкасовой, смартфон выступает идеальным измерительным инструментом, потому что всегда находится с респондентом. "Эта технология предоставляет информацию обо всем, что слышит смартфон или респондент, участвующий в исследовании. Второй поток данных - геоданные. Нам удалось построить модель, которая распознает, когда респондент находился дома, когда на даче, а также отсечь ситуации, когда он находился не дома. У нас есть два потока данных - данные, которые телефон слышал, и находился ли он дома или вне дома. Совмещая эти два потока данных, мы можем по каждому респонденту получить его сессии внедомашнего просмотра", - добавила эксперт.

Всего в телевизионной панели Mediascope сейчас более 9 тыс. домохозяйств, которые расположены более чем в 2 тыс. населенных пунктов. По размеру данных эта панель занимает пятое место в мире, уточнила Ачкасова.