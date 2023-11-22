Эксперт: океанское побережье Бенина ежегодно отступает на 30 м из-за изменений климата

По словам представителя департамента по вопросам окружающей среды при правительстве Бенина - Эскиля Утиклису, власти принимают меры для борьбы с эрозией, укрепляют берег волнорезами и другими защитными искусственными сооружениями

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Атлантический океан каждый год углубляется в среднем на 30 м в территорию Бенина из-за последствий глобальных изменений климата. Об этом сообщает южноафриканский телеканал Eyewitness News со ссылкой на данные бенинских экспертов.

"Это очень серьезная проблема. И если ничего не предпринять, то через несколько лет мы потеряем дорогу от города Котону и до столицы Порто-Ново [главная автомагистраль страны вдоль океанского побережья страны], - цитирует телеканал океанографа Коси Жоржа Дегбе. - Бенин ежегодно теряет полосу прибрежной территории шириной около 30 м. Океанская вода наступает на побережье вследствие глобальных изменений климата, огромные волны смывают песчаные пляжи".

По словам представителя департамента по вопросам окружающей среды при правительстве Бенина - Эскиля Утиклису, власти страны принимают меры для борьбы с эрозией, укрепляют берег волнорезами и другими защитными искусственными сооружениями. За последние годы на эти цели из бюджета было выделено около 100 млрд африканских франков ($166 млн).

Изменения климата наносят ущерб не только Бенину, но и другим государствам Западной Африки, выходящим к Атлантическому океану, в частности, - Того и Гане. Бенин и Того уже начали общими усилиями возводить волнорез, 18 км которого приходится на Того, а 24 км - на Бенин. Это замедляет наступление океана на рыбацкие деревни двух стран.

Глобальное потепление и вызванная им эрозия океанского побережья будут в числе крупных тем на предстоящей сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря.