В Новосибирске ввод одной из трех строящихся по ГЧП поликлиник перенесли на 2024 год

Задержка связана с отставанием строительства ливневой канализации, сообщил губернатор региона Андрей Травников

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Ввод одной из трех поликлиник по проекту государственно-частного партнерства в Новосибирске, которые планировалось достроить в этом году, перенесен на следующий год, сообщил в прямом эфире местного телеканала "ОТС" губернатор региона Андрей Травников.

Изначально планировалось, что семь поликлиник общей мощностью 6,5 тыс. посещений в смену появятся в Новосибирске до августа 2022 года, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года. В декабре прошлого года Травников сообщал, что власти рассчитывают завершить строительство всех семи поликлиник, возводимых в рамках государственно-частного партнерства за 19,5 млрд рублей, до 2025 года: трех - в 2023 году и еще четырех - в 2024-м.

"По первым поликлиникам строительная готовность будет к концу года - это две поликлиники на правом берегу. Поликлиника № 27 тоже в высокой степени готовности, но там сегодня претензии даже не к строителям собственно поликлиники, а к известному городскому предприятию "Метромир", которое не успевает вовремя завершить строительство ливневки к этому объекту. <…> Надеемся, что сразу после Нового года работы там будут завершены", - сказал он.

Травников добавил, что по оставшимся четырем поликлиникам плановый ввод в 2024 году. "Безусловно, мы все понимаем сложности с поставкой особенно импортного оборудования сегодня возникают, но не меньшая сложность сегодня - это высокая ставка Центробанка, я напомню, что поликлиники строятся с помощью заемных средств, и это тоже, конечно, влияет на темп", - уточнил губернатор.

Работами по строительству объектов занимается "Сибирская концессионная компания" (входит в ГК "ВИС"). Летом арбитражный суд взыскал неустойку в 600 тыс. рублей с компании в пользу областного Минздрава за отставание при проектировании поликлиник.