Более 570 человек из 909 обратившихся к РФ за помощью покинули сектор Газа

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что заявок на эвакуацию граждан других государств авиацией ведомства не поступало

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 570 из 909 человек, которые обратились к России за помощью в эвакуации покинули сектор Газа. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента России с правительством.

"По данным МИД России, за помощью в эвакуации обратились 909 человек, среди которых 639 граждан России и 271 палестинец - родственников наших граждан. Заявок на эвакуацию граждан других государств авиацией МЧС России не поступало. На сегодняшний день КПП "Рафах" уже пересекли 484 гражданина РФ, а также 87 родственников с гражданством других государств", - сказал он.