На Ямале единовременную выплату при рождении ребенка увеличат на 4% в 2024 году

Ее могут получить женщины, прожившие в регионе не менее года до рождения ребенка

САЛЕХАРД, 22 ноября. /ТАСС/. Единовременную выплату при рождении второго и последующих детей увеличат на 4% в Ямало-Ненецком автономном округе. Выплату могут получить женщины, прожившие на Ямале до рождения ребенка не менее года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Со следующего года величина выплаты будет увеличена на 4% <…>. Выплата полагается северянам при рождении второго и каждого последующего ребенка <…>. Право на нее имеют женщины, прожившие на Ямале не менее года на дату рождения ребенка", - говорится в сообщении.

В 2023 году единовременную выплату получили свыше 2 300 ямальских семей. Сейчас размер поддержки составляет 5 946 рублей при рождении второго ребенка, 11 890 рублей - при одновременном рождении двух детей, 17 835 рублей - при рождении третьего и последующих детей, и при одновременном рождении трех и более детей.

Директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская отмечает, что единовременную выплату семья может получить вместе с региональным маткапиталом, подарочным набором "Малышу Ямала" или электронным сертификатом для приобретения вещей новорожденному.

Подать заявление на выплату необходимо в течение шести месяцев после рождения ребенка. Предъявить документы можно через Госуслуги, МФЦ или Почту России, отправив письмо органу социальной защиты населения по месту жительства.