22 ноября, 11:54

На Ямале единовременную выплату при рождении ребенка увеличат на 4% в 2024 году

Ее могут получить женщины, прожившие в регионе не менее года до рождения ребенка

САЛЕХАРД, 22 ноября. /ТАСС/. Единовременную выплату при рождении второго и последующих детей увеличат на 4% в Ямало-Ненецком автономном округе. Выплату могут получить женщины, прожившие на Ямале до рождения ребенка не менее года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Со следующего года величина выплаты будет увеличена на 4% <…>. Выплата полагается северянам при рождении второго и каждого последующего ребенка <…>. Право на нее имеют женщины, прожившие на Ямале не менее года на дату рождения ребенка", - говорится в сообщении.

В 2023 году единовременную выплату получили свыше 2 300 ямальских семей. Сейчас размер поддержки составляет 5 946 рублей при рождении второго ребенка, 11 890 рублей - при одновременном рождении двух детей, 17 835 рублей - при рождении третьего и последующих детей, и при одновременном рождении трех и более детей.

Директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская отмечает, что единовременную выплату семья может получить вместе с региональным маткапиталом, подарочным набором "Малышу Ямала" или электронным сертификатом для приобретения вещей новорожденному.

Подать заявление на выплату необходимо в течение шести месяцев после рождения ребенка. Предъявить документы можно через Госуслуги, МФЦ или Почту России, отправив письмо органу социальной защиты населения по месту жительства. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация