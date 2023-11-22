Глава Чечни также призвал представителей СМИ быть на стороне народа и всегда говорить правду

ГРОЗНЫЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал публичные извинения человека достойным поступком, если он осознал свою вину. Об этом он заявил выступая перед журналистами на праздновании Всемирного дня телевидения.

"Я знаю, что работникам телевидения часто говорят, что они заставляют людей извиняться на камеру. Если человек, который провинился, совершил ошибку, принёс свои извинения, изменил свои мысли в лучшую сторону, смог признать свою вину, это, действительно, поступок настоящего и достойного человека", - сказал Кадыров на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава региона также призвал представителей СМИ быть на стороне народа и всегда говорить правду.