22 ноября, 14:02

Под Псковом очередь из фур на въезд в Россию из Эстонии за неделю выросла почти втрое

В общей сложности в очереди находятся 110 большегрузов

ПСКОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Очередь из грузовых автомобилей на въезд в Россию из Эстонии через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Шумилкино" и "Куничина гора", за последнюю неделю выросла почти в три раза. В общей сложности в очереди находятся 110 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Куничина гора", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество автотранспортных средств перед пунктом пропуска - 60", - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска "Шумилкино" в очереди на въезд находятся 50 фур. Неделю назад на границе в общей сложности в очереди было 39 большегрузов.

Кроме того, очередь из фур зафиксирована на въезд из Латвии в Россию. В частности, на пункте пропуска "Убылинка" въезда в РФ ожидают 190 большегрузов. А на пункте пропуска "Бурачки" - 220 фур.

В середине апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки и под ударом находился сектор грузоперевозок. В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. 

Теги:
РоссияПсковская область
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