22 ноября, 14:40
Международная выставка-форум "Россия"

Футболки с цитатами Путина собрали на ВДНХ многометровую очередь покупателей

© Пресс-центр Международной выставки-форума "Россия"/ ТАСС

По словам организаторов, в первые часы популярнее всего оказались надписи "Это не мы решили присоединить Крым. Это люди!" и "Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно!"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Футболки и кепки, "завизированные" президентом России Владимиром Путиным, с 22 ноября можно купить на ВДНХ - на выставке-форуме "Россия".

Желающих обзавестись таким сувениром оказалось немало: уже в первый (притом будний) день очереди растянулись на много метров. Причем особый интерес к мерчу проявляет молодежь.

На футболках разного фасона и цветных бейсболках - личная подпись и известные цитаты главы российского государства. По словам организаторов, в первые часы популярнее всего оказались надписи "Это не мы решили присоединить Крым. Это люди!" и "Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно!" А еще, судя по соцсетям, россиянам особенно понравились сувениры с фразами "Одесса - это, конечно, русский город", "Че ты такой серьезный?", "Границы России нигде не заканчиваются".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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