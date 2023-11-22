В Греции заявили, что число природных катаклизмов увеличилось в мире на 50% за 10 лет

Глава правительства Кириакос Мицотакис также сообщил, что попросил провести крупнейшие антисейсмические учения на острове Крит в феврале с участием экспертов

АФИНЫ, 22 ноября. /ТАСС/. Число экстремальных погодных явлений в мире увеличилось на 50% с 2010 по 2020 год по сравнению с предыдущим десятилетием, нужны новые меры, чтобы бороться с этим. Об этом заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис, выступая на пленарном заседании парламента на тему реализации инициатив правительства по восстановлению пострадавших от стихийных бедствий регионов Фессалия и Эврос, а также по вопросу борьбы с климатическим кризисом.

"Во всем мире в результате глобального потепления в период с 2010 по 2020 год количество экстремальных погодных явлений увеличилось на 50% по сравнению с предыдущим десятилетием, - сказал Мицотакис. - К сожалению, особые проблемы в этом плане испытывает Средиземноморье. Ученые пришли к твердому выводу, что температура воды в течение следующих 15 лет повысится в среднем на два градуса. Это увеличивает риск возникновения тропических штормов и, следовательно, риск ураганов, подобных тому, который обрушился на нас в сентябре".

Премьер также упомянул средства, получаемые Грецией от Евросоюза. "Фонд солидарности ЕС в настоящее время не имеет ресурсов, и мы добиваемся того, чтобы ему предоставлялось больше средств, - сказал Мицотакис. - В частности, мы получили дополнительную помощь от Фонда солидарности для ликвидации последствий стихийных бедствий в сельской местности".

Глава правительства также сообщил, что попросил провести крупнейшие антисейсмические учения на острове Крит в феврале с участием экспертов. "В настоящее время все эксперты сходятся во мнении, что перед лицом беспрецедентных природных явлений никакая инфраструктура не сможет полностью предотвратить катастрофу. Первым делом я выявил наши ошибки. Мы включили имеющийся опыт в важные инициативы, предложенные Министерством по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите. Мы будем использовать самые современные технологии, датчики, камеры. Мы инвестируем в постоянное оборудование пожарной службы", - сказал Мицотакис.

По его словам, Национальная метеорологическая служба и Национальная обсерватория, отслеживающая землетрясения, будут теперь подчиняться Министерству по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите.

Оппозиционные партии Греции обвиняют правительство в том, что оно оказалось неспособным эффективно справиться с длительными катастрофическими лесными пожарами летом, прежде всего, в области Эврос и последствиями масштабных наводнений в области Фессалия и на острове Эвбея в сентябре. При этом, по мнению оппозиции, выделяемых компенсаций пострадавшим явно не хватает.