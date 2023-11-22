Эксперты: число фейков про выборы РФ будет сопоставимо с числом фейков о СВО

Попытки дискредитации будут "на всех этапах кампании", однако электоральные новеллы, в том числе использование многодневного и дистанционного электронного голосования, "будут подвергаться особой критике", считает член Общественной палаты РФ Александр Асафов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская избирательная система находится в числе стратегических целей противников РФ, при этом попытки ее дискредитации будут учащаться с приближением выборов президента страны. К такому выводу пришли участники панельной дискуссии "Мифы о России - Фейки о выборах", которая прошла в рамках международного форума "Диалог о фейках", организованного АНО "Диалог регионы".

"Задача по дискредитации власти через дестабилизацию гражданского общества является приоритетной [для врагов РФ] и выборы - это кульминационная точка, <...> все усилия будут сосредоточены сюда. Мы, конечно, видим массовое количество недостоверной информации касательно СВО, <…> но то, что будет связано с выборами, и то, что уже есть [в части распространения фейков о выборах], будет по силе как минимум сравнимо", - отметил в ходе дискуссии член Общественной палаты РФ Александр Асафов.

По его словам, попытки дискредитации будут "на всех этапах кампании", однако электоральные новеллы, в том числе использование многодневного и дистанционного электронного голосования, "будут подвергаться особой критике".

В свою очередь член Центризбиркома РФ Павел Андреев отметил, что в ходе предвыборных кампаний можно традиционно выделить три основные категории фейков. "Первое - поток фейковых сообщений о возможных нарушениях. Это происходит на всех этапах избирательной кампании, надо сказать, что тиражирование фейковых жалоб стало большой работой, поставленной на поток", - отметил Андреев.

Вторая категория, по его словам, - тиражирование фейкового видеоконтента. "В ход идут архивы видеотрансляций с участков на предыдущих кампаниях, видеозаписи с выборов других стран", - добавил член ЦИК.

Третья категория предполагает создание фейковых сайтов. "В их числе порталы "Госуслуги", региональных избиркомов, а также манипулирование членами избирательных комиссий с помощью фейковых номеров телефонов", - отметил Андреев. Он также призвал и членов избиркомов, и избирателей максимально внимательно оценивать информацию, которая попадается им в интернете в преддверии "важнейшей не только для России, но и для всего мира" президентской кампании.

Рост доверия к выборам

Как отметил Андреев, несмотря на все усилия, у оппонентов России не получится подорвать доверие граждан РФ к избирательным процессам. "Доверие растет, явка [на выборах] тоже растет. Напомню, что в прошедшие региональные выборы в сентябре была достигнута рекордная явка на региональном и местном уровне - 45,65%", - отметил он.

О росте доверия граждан к избирательной системе сообщил также руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Так, согласно его данным, в 2020-2023 гг. доля граждан, которые доверяют выборам, увеличилась на 15 процентных пунктов. "Это очень большой рост. Соответственно, сокращается группа тех, кто [выборам] не доверяет - [она составляет] 33%. То есть каждый третий сегодня результатам выборов не доверяет", - отметил Мамонов.

По его словам, при этом "о негативном опыте говорят единицы". "Большинство видели, слышали, но это не их информация, это информация, которую они потребили и с которой они согласились", - отметил Мамонов. По его словам, на человека, который доверяет результатам выборов, такая негативная информация не подействует или подействует крайне ограниченно. "А на человека, который сомневается, любая фейковая информация может подействовать и, скорее всего, это действие будет эффективным", - подчеркнул Мамонов.

В этой связи, считает он, возникает вопрос, "тот образ критического мышления, который сформировался за последние полтора года в отношении СВО, он перенесется на выборную ситуации к 2024 году или нет". "Ключевой вопрос, который сейчас стоит: как конвертировать те достижения, те результаты в обеспечении социально-политической стабильности? Пока мы можем говорить о том, что есть эффект консолидации вокруг власти, он фиксируется, он стабильный и он обеспечивает повышенное доверие, <...> это факт. Но 33% - цифра тревожная", - подытожил Мамонов.

Согласно избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов.