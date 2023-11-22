22 ноября, 15:54

Главред ТАСС назвал фактчекинг по-прежнему востребованной и важной функцией СМИ

Михаил Петров рассказал о создании отдельной Редакции проверки информации в агентстве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Запрос на правдивую и проверенную информацию сегодня наблюдается в обществе, поэтому фактчекинг остается востребованной и важной функцией СМИ. Такое мнение выразил главный редактор информационного агентства России ТАСС Михаил Петров.

"В век скоростей и хайпа, когда нужно добиваться расположения аудитории и получать ссылки, мы считаем, что репутация и доверие нашей аудитории стоит гораздо дороже, чем сиюминутный успех. Мы видим, что запрос на правдивую и проверенную информацию сегодня высок. Поэтому фактчекинг - это не просто устаревшая функция СМИ, а вполне востребованный сервис и важная функция", - сказал он на сессии "Миссия фактчекера: рынок или просвещение" форума "Диалог о фейках".

Совместно с АНО "Диалог" только за последние два года ТАСС проверил на достоверность уже порядка 500 сообщений в онлайн-пространстве.

"Эта работа нам настолько понравилась, что мы решили создать дополнительное подразделение в ТАСС - отдельную Редакцию проверки информации, которая дополняет, а не заменяет фактчекинг, который присутствует в привычной работе ТАСС. Также мы сделали рубрику "Проверено ТАСС", в рамках которой публикуем сюжеты, вызывающие наибольшее количество домыслов. При этом мы сознательно делаем уклон в сторону бытовых и потребительских тем", - рассказал Петров.

Для борьбы с фейками в СМИ сегодня необходимо разработать единые требования и стандарты ко всем игрокам рынка, а самое главное - к платформам, считает директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор "Ленты.ру" Владимир Тодоров. "Сейчас у нас уже есть закон "О фейках", но он нечасто применяется к платформам, которые являются распространителями информации. <…> Как могла бы строиться работа с платформами: рынок и АНО "Диалог" мониторят информационное пространство, выявляя фейки, как это уже происходит сегодня. Далее государство по закону спрашивает с платформ, и платформы могут либо удалять фейки, каналы и паблики, которые их распространяют, либо корректировать внутренние регламенты и алгоритмы, которые позволили бы на время пессимизировать (снижать позиции в поисковой выдаче - прим. ТАСС) тех недобросовестных коллег, которые позволяют себе распространять фейки. В таком случае мы очень серьезно продвинемся в борьбе с фейками", - подчеркнул он.

Кроме того, нужно увеличивать объем господдержки для наращивания темпов борьбы с фейками в СМИ, добавил Тодоров. "СМИ, которые находятся в рыночных условиях, - им это делать своими ресурсами очень тяжело, невзирая на то, что мы прекрасно понимаем социальную ценность этой работы", - заключил он.

Диктант по фейкам

Генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский также выступил с предложением проводить в России диктант по фейкам, чтобы повышать уровень киберграмотности населения.

"Мы понимаем, что фейков стало сильно больше за последние несколько лет. А вот уровень фейковой грамотности населения мы не измеряем. У меня есть предложение к АНО "Диалог": в стране уже есть исторический, географический диктанты, диктант по русскому языку, где можно проверить уровень своей грамотности. А что если сделать такое же мероприятие по фейкам? И проверять уровень того, как наши студенты, преподаватели и просто граждане распознают, какие сообщения являются ложными", - предложил он. 

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