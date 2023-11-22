22 ноября, 16:07

С Москвы-реки убрали более 50 незаконных объектов за 12 лет

В том числе дебаркадеры, которые загромождали речное русло, были опасны для судоходства и экологии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 теплоходов, понтонов, дебаркадеров и других незаконных объектов убрали из акватории Москвы-реки в 2011-2023 годах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Продолжаем приводить в порядок акваторию Москвы-реки. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, с 2011 года в акватории Москвы-реки убрали уже более 50 незаконных объектов. В том числе дебаркадеры, которые загромождали речное русло, были опасны для судоходства и экологии", - говорится в публикации.

Отмечается, что выполнены работы в Кожуховском и Нагатинском затонах, Серебряном Бору и Кунцевской луке. Так, в Кожуховском затоне отбуксированы с незаконной стоянки теплоходы "Атаман Платов" и "Сан Марко", их вернут владельцам после компенсации затрат городского бюджета на проведение работ. В Серебряном Бору подняли затонувший понтон, а также подняли и отбуксировали затонувший теплоход "Агитатор".

При этом некоторые владельцы не ждут штрафов и эвакуируют свои суда самостоятельно.

"Развитие речного транспорта в столице находится в приоритете. Мы очищаем акваторию Москвы-реки от брошенных владельцами затонувших судов, которые загрязняют акваторию и мешают судоходству. Сейчас планируем работы по очистке Северного бьефа Москвы-реки", - заключил Ликсутов. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
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