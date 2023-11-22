22 ноября, 16:58

Ленинградская область издала первый региональный гастрономический гид

Особенными блюдами в меню считаются судак по-ижорски, суворовская похлебка и вепсские калитки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Ленинградская область издала гастрономический путеводитель по региону, который поможет в продвижении внутреннего туризма, сообщила пресс-служба правительства региона. В гиде, в частности, представили заведения, где можно попробовать настоящее "ленинградское меню".

"В путеводитель вошли рестораны, кафе, фермы и производители продуктов питания Ленинградской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гид получил название "География на вкус - Ленинградская область". В числе гастрономических брендов региона - ладожская корюшка, петровская уха, карельская калитка, выборгский крендель, пашский мед, тосненский сидр, копорский чай и многое другое. "Изюминками" меню считаются судак по-ижорски, суворовская похлебка и вепсские калитки.

Как напомнил губернатор Александр Дрозденко, Ленинградская область сегодня производит до 40% продуктов питания всего Северо-Запада, и любой ресторан или кафе может выбирать свою продукцию. Глава региона отметил, что область имеет огромный потенциал для развития, и туризм может этому способствовать. "Появление гидов и путеводителей, в частности, гастрономических, не только помогает туристам лучше ориентироваться, но и порождает здоровую конкуренцию между объектами питания и размещения за попадание в гид, за хорошую оценку", - приводит слова Дрозденко пресс-служба.

Презентация гида - первого для региона - состоялась в Выборге. Его разработчиком выступила эксперт в сфере гастрономии телеведущая Ника Ганич. В путеводитель также вошли рецепты от шеф-поваров. 

Теги:
РоссияЛенинградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация