Ленинградская область издала первый региональный гастрономический гид

Особенными блюдами в меню считаются судак по-ижорски, суворовская похлебка и вепсские калитки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Ленинградская область издала гастрономический путеводитель по региону, который поможет в продвижении внутреннего туризма, сообщила пресс-служба правительства региона. В гиде, в частности, представили заведения, где можно попробовать настоящее "ленинградское меню".

"В путеводитель вошли рестораны, кафе, фермы и производители продуктов питания Ленинградской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гид получил название "География на вкус - Ленинградская область". В числе гастрономических брендов региона - ладожская корюшка, петровская уха, карельская калитка, выборгский крендель, пашский мед, тосненский сидр, копорский чай и многое другое. "Изюминками" меню считаются судак по-ижорски, суворовская похлебка и вепсские калитки.

Как напомнил губернатор Александр Дрозденко, Ленинградская область сегодня производит до 40% продуктов питания всего Северо-Запада, и любой ресторан или кафе может выбирать свою продукцию. Глава региона отметил, что область имеет огромный потенциал для развития, и туризм может этому способствовать. "Появление гидов и путеводителей, в частности, гастрономических, не только помогает туристам лучше ориентироваться, но и порождает здоровую конкуренцию между объектами питания и размещения за попадание в гид, за хорошую оценку", - приводит слова Дрозденко пресс-служба.

Презентация гида - первого для региона - состоялась в Выборге. Его разработчиком выступила эксперт в сфере гастрономии телеведущая Ника Ганич. В путеводитель также вошли рецепты от шеф-поваров.