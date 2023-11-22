В Ингушетии откроют военный учебный центр на базе вуза

Ежегодно в центре смогут проходить подготовку более 100 студентов, обучающихся на очной форме

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Военный учебный центр, где можно получить военные специальности, создадут на базе Ингушского государственного университета. Центр начнет прием обучающихся с 2024 года, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

"На базе нашего Ингушского госуниверситета в 2024 году откроется военно-учебный центр. Первый набор курсантов будет произведен весной будущего года", - написал Калиматов.

По его словам, ежегодно в центре смогут проходить подготовку более 100 студентов, обучающихся на очной форме. "И это будет учитываться как прохождение воинской службы в рядах армии РФ. А после обучения студенты смогут получить квалификацию по определенной военно-учетной специальности, а также воинское звание. Кроме того, курсантам будут выдаваться наряду с дипломами об окончании вуза и военные билеты. Если у студента будет желание проходить военную службу по контракту, то его сразу примут на должность, по которой он проходил подготовку", - добавил глава региона.