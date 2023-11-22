В Ижевске после снегопада обновили суточный рекорд по осадкам

До этого такое количество снега выпадало 21 ноября 1964 года

ТАСС, 22 ноября. Суточный рекорд по осадкам - 17,6 мм - обновлен в Ижевске после снегопада 21 ноября. В последний раз такое количество снега в этот день выпадало в 1964 году, сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

"Такого снегопада в этих числах ноября, по данным синоптиков гидрометслужбы, в Удмуртии не было почти 60 лет. Вчера на метеостанции Ижевска был обновлен суточный рекорд по осадкам - 17,6 мм, в последний раз такое было 21 ноября 1964 года", - сообщил Бречалов, отметив, что высота снежного покрова в Ижевске составляет 18 см, в Дебесах - 19 см, а в Можге - 24 см.

По данным главы республики, снежная погода сохранится и в четверг, и в ночь на пятницу. Местами по республике прогнозируют очень сильный снег - 20 мм и больше за 12 часов. "Нужно запастись терпением. Прошу работодателей отнестись с пониманием, если случаются опоздания", - сказал Александр Бречалов.

Как пояснил глава Удмуртии, дорожные службы республики мобилизовали все ресурсы, сотрудники ГИБДД переведены в усиленный режим работы, также увеличено количество экипажей. "На автодорогах, где ограничено движение, ДПС организовали регулировку. Силы МЧС проверили готовность оборудования для мобильных пунктов обогрева, которые будут при необходимости развернуты на участках, где возможны заторы", - добавил глава республики.