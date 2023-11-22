22 ноября, 19:36

Фонд ДУМ РФ открыл сбор помощи прибывающим из сектора Газа

Людей разместили в Волоколамске, Клину и Калужской области, заявили в пресс-службе ДУМ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Мусульманский благотворительный фонд "Закят" открыл сбор помощи прибывающим из сектора Газа россиянам. Об этом сообщается в Telegram-канале Духовного управления мусульман (ДУМ) России.

"На сайте благотворительного фонда "Закят" (ДУМ РФ) открыт сбор помощи прибывающим из сектора Газа гражданам России. В данный момент люди размещены в местах пребывания в Волоколамске, Клину и Калужской области. Больше 200 человек нуждаются в теплых вещах, а также в средствах личной гигиены, детских товарах", - говорится в сообщении.

С 12 ноября из сектора Газа спецрейсами в РФ доставлены более 500 человек. Как ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них.

В феврале фонд "Закят" провел сбор пожертвований для пострадавших от землетрясения в Сирии и Турции. Тогда было собрано 60 млн рублей, а также предметы первой необходимости. 

Теги:
ПалестинаРоссияИзраильКалужская область
© Информационное агентство ТАСС
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