В Удмуртии временно ограничили движение на федеральной трассе из-за непогоды

Ограничения касаются грузового автотранспорта

ТАСС, 23 ноября. Движение грузовиков ограничили на трассе М-7 "Волга" в Удмуртии из-за снегопада. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС.

"С 08:00 (05:00 мск) до 19:00 (16:00 мск) 23 ноября на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Удмуртии вводится ограничение для движения грузового автотранспорта", - говорится в сообщении.

Также тяжелая обстановка сохраняется на дорогах Ижевск - Воткинск, Воткинск - Кельчино.

Ранее сообщалось, что в Ижевске после снегопада 21 ноября обновлен суточный рекорд по осадкам - 17,6 мм. По данным главы Удмуртии Александра Берчалова, снежная погода сохранится и в четверг, и в ночь на пятницу. Местами по республике прогнозируют сильный снег - 20 мм и больше за 12 часов. Дорожные службы республики мобилизовали все ресурсы, сотрудники ГИБДД переведены в усиленный режим работы, также увеличено количество экипажей.