Продюсер Киношколы Александра Митты рассказал о состоянии режиссера

По словам Геннадия Иванова, существенных изменений нет

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Существенных изменений в состоянии здоровья народного артиста России, кинорежиссера и сценариста Александра Митты, который находится в больнице, нет. Об ухудшении самочувствия режиссера информация не поступала, сообщил ТАСС продюсер курсов Киношколы Александра Митты Геннадий Иванов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что состояние 90-летнего режиссера Александра Митты резко ухудшилось, и сейчас оценивается как тяжелое.

"Пока особых изменений нет, пока в больнице находится, никакая информация мне не поступала", - сказал он.

Александр Наумович Митта (фамилия при рождении - Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова). Режиссерским дебютом Александра Митты стала экранизация пьесы Александра Хмелика "Друг мой, Колька!" (1961). В дальнейшем он снял фильмы "Звонят, откройте дверь" (в 1966 году картина получила приз международного фестиваля детских кинокартин в Венеции), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Точка, точка, запятая" по повести Михаила Львовского (1972), "Москва, любовь моя" (1974), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), "Экипаж" (1979), "Сказка странствий" (1982), "Шагал - Малевич" (2013), а также сериал "Граница. Таежный роман" (в 2001 году награжден премией ТЭФИ в номинациях "За лучший сценарий", "За лучшую режиссуру", "За лучший телевизионный художественный сериал").