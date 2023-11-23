23 ноября, 08:16

Минздрав сообщил о возможности пройти молекулярные исследования на рак в любом регионе

В ведомстве отметили, что федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" предусматривает создание в России референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследования

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Молекулярно-генетические исследования (МГИ) в онкологии могут проводить российским пациентам в медучреждениях любого региона РФ, а также в федеральных центрах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России, комментируя данные аналитической записки Счетной палаты (СП) о ходе исполнения бюджета ФОМС за девять месяцев 2023 года.

По данным СП, соответствующие исследования за январь-сентябрь 2023 года не проводились в 19 регионах РФ.

"На территориальном уровне распределение объемов проведения МГИ между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья с учетом наличия в имеющейся у медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность на соответствующие работы (услуги). При отсутствии в медицинских организациях субъекта РФ соответствующей возможности проведение исследование организуется в медицинских организациях, расположенных на территориях других субъектов РФ, а также в федеральных медучреждениях", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" предусматривает создание в России референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследования. Так, на базе федеральных медорганизаций создали 18 таких центров.

"Врач-онколог в рамках телемедицинского взаимодействия в режиме "врач-врач" может направить в референс-центр как цифровые изображения, полученные по результатам патоморфологического исследования или лучевых методов диагностики, так и биопсийный материал для повторного проведения патоморфологических, иммуногистохимических, и молекулярно-генетических исследований", - заметили в пресс-службе.

В целом, показания к проведению молекулярно-генетических исследований при онкозаболеваниях в России установлены клиническими рекомендациями. Их выполнение показано не всем пациентам - назначение зависит от стадии заболевания, клинического течения, общего состояния человека, которому планируется проводить противоопухолевую лекарственную терапию. В 2022 году в России провели более 190 тыс. молекулярно-генетических исследований, что превышает средний норматив, установленный программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация