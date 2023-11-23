Минздрав сообщил о возможности пройти молекулярные исследования на рак в любом регионе

В ведомстве отметили, что федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" предусматривает создание в России референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследования

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Молекулярно-генетические исследования (МГИ) в онкологии могут проводить российским пациентам в медучреждениях любого региона РФ, а также в федеральных центрах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России, комментируя данные аналитической записки Счетной палаты (СП) о ходе исполнения бюджета ФОМС за девять месяцев 2023 года.

По данным СП, соответствующие исследования за январь-сентябрь 2023 года не проводились в 19 регионах РФ.

"На территориальном уровне распределение объемов проведения МГИ между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья с учетом наличия в имеющейся у медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность на соответствующие работы (услуги). При отсутствии в медицинских организациях субъекта РФ соответствующей возможности проведение исследование организуется в медицинских организациях, расположенных на территориях других субъектов РФ, а также в федеральных медучреждениях", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" предусматривает создание в России референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследования. Так, на базе федеральных медорганизаций создали 18 таких центров.

"Врач-онколог в рамках телемедицинского взаимодействия в режиме "врач-врач" может направить в референс-центр как цифровые изображения, полученные по результатам патоморфологического исследования или лучевых методов диагностики, так и биопсийный материал для повторного проведения патоморфологических, иммуногистохимических, и молекулярно-генетических исследований", - заметили в пресс-службе.

В целом, показания к проведению молекулярно-генетических исследований при онкозаболеваниях в России установлены клиническими рекомендациями. Их выполнение показано не всем пациентам - назначение зависит от стадии заболевания, клинического течения, общего состояния человека, которому планируется проводить противоопухолевую лекарственную терапию. В 2022 году в России провели более 190 тыс. молекулярно-генетических исследований, что превышает средний норматив, установленный программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.