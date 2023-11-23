Скидка 50% будет действовать на московской канатной дороге в воскресенье

Канатной дороге в Лужниках 26 ноября исполняется пять лет

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Проезд на московской канатной дороге в Лужниках в воскресенье будет вдвое дешевле в честь ее пятилетия. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"26 ноября 2023 года исполняется пять лет с момента запуска Московской канатной дороги, соединившей Воробьевы горы и Лужники. За это время канатная дорога стала новым туристическим центром притяжения москвичей и гостей столицы, ее посетили более 6 млн человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье стоимость проезда будет снижена на 50% по всем категориям билетов. "Традиционно для тех пассажиров, инициалы которых совпадают с аббревиатурой МКД, проезд в этот день - бесплатный. Напоминаем, что часы работы канатной дороги в воскресенье - с 10:00 до 21:00", - заключили в пресс-службе.