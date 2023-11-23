23 ноября, 09:00

Скидка 50% будет действовать на московской канатной дороге в воскресенье

Канатной дороге в Лужниках 26 ноября исполняется пять лет

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Проезд на московской канатной дороге в Лужниках в воскресенье будет вдвое дешевле в честь ее пятилетия. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"26 ноября 2023 года исполняется пять лет с момента запуска Московской канатной дороги, соединившей Воробьевы горы и Лужники. За это время канатная дорога стала новым туристическим центром притяжения москвичей и гостей столицы, ее посетили более 6 млн человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье стоимость проезда будет снижена на 50% по всем категориям билетов. "Традиционно для тех пассажиров, инициалы которых совпадают с аббревиатурой МКД, проезд в этот день - бесплатный. Напоминаем, что часы работы канатной дороги в воскресенье - с 10:00 до 21:00", - заключили в пресс-службе. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация