23 ноября, 09:25

В Воронежской области среди школьников распространяют фейк о готовящемся теракте

По данным пресс-службы правительства региона, рассылающий ложную информацию интернет-канал создали представители украинских спецслужб

ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Фейк о готовящемся теракте в одной из школ Воронежа распространяется в интернет-канале в мессенджере. Его создали представители украинских спецслужб для дестабилизации ситуации в регионе, сообщила журналистам пресс-служба правительства Воронежской области.

"С 22 ноября на личные номера воронежских школьников в одном из мессенджеров начали поступать приглашения подписаться на специально созданный интернет-канал. Он, в частности, содержал информацию о якобы готовящемся теракте на территории одной из школ Воронежа, а также другую информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе. Органы правопорядка провели соответствующие мероприятия и подтвердили, что распространяемые данные являются фейком, подготовленным спецслужбами Украины", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, власти региона призывают родителей следить за каналами, на которые подписываются дети в интернете, о сомнительных ресурсах сообщать по номеру "112" или по номерам правоохранительных органов. "Ситуация в регионе находится под контролем", - сообщила пресс-служба правительства Воронежской области. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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