Садовничий призвал усилить проверку знания геометрии в рамках ЕГЭ и ВПР

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова отметил, что курс школьной геометрии принципиально важен для формирования логического аппарата

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Проверку логических навыков и знаний геометрии необходимо расширить в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) и всероссийских проверочных работ (ВПР) по математике, считает ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Считаю, что важно расширить проверку логических и геометрических навыков в рамках государственной итоговой аттестации и всероссийских проверочных работ, чаще и больше говорить о престиже курса классической геометрии", - сказал он, выступая на съезде учителей и преподавателей математики.

Садовничий отметил, что курс школьной геометрии принципиально важен для формирования логического аппарата, и что преподавателям в университете намного сложнее работать с первокурсниками, недостаточно подготовленными по геометрии, чем, например, со студентами с невысоким уровнем владения тригонометрией.

"Коллеги знают, что сейчас на фундаментальных, казалось бы, математических, физических и инженерных факультетах многие студенты с трудом различают необходимые и достаточные условия, путают посылку и предпосылку в утверждении. Некоторые не понимают логической природы доказательства от противного. Очевидно, что на такой базе сложно строить глубокие математические курсы, и преподавателям на семинарах приходится переключаться на исправление ситуации в рамках часов своих дисциплин", - добавил он.