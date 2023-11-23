23 ноября, 12:16

В Москве этой зимой будут работать около 160 открытых катков с искусственным льдом

Все катки оборудованы пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Порядка 160 открытых катков с искусственным льдом будут работать в столице этой зимой. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по подготовке катков с искусственным льдом, в пятницу, 24 ноября, они начнут работать во всех административных округах. В общей сложности в этом зимнем сезоне организовано около 160 открытых катков с искусственным льдом", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что процесс намораживания искусственного льда занимает несколько дней. Обслуживанием покрытия будет заниматься специализированная техника.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все катки оборудованы необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками. 

Теги:
РоссияБирюков, Петр ПавловичМосква
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