"Фармасинтез" начнет поставки нового препарата для пациентов с заболеваниями почек

Первая партия "Диасолюшна" поступит в северо-западный регион в ноябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. ГК "Фармасинтез" начала производство первого в России импортозамещающего препарата для проведения перитонеального диализа у пациентов с заболеванием почек. Первая партия этого препарата поступит в северо-западный регион страны в ноябре текущего года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В ноябре 2023 года первая партия из 1 500 упаковок "Диасолюшн" поступит в северо-западный регион нашей страны. В первом квартале 2024 года полная линейка растворов "Диасолюшн" в объемах 2 000, 2 500 и 5 000 мл с концентрацией глюкозы 1,5%; 2,3% и 4,25%, необходимых для проведения процедур постоянного амбулаторного и автоматизированного перитонеального диализа, поступит в медицинские учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, Сибири и Дальнего Востока", - рассказали в пресс-службе.

Это первый лекарственный препарат для проведения перитонеального диализа, разработанный и произведенный в России. Ранее подобные препараты поставлялись только иностранными производителями, причем основные объемы - из недружественных стран.

Сегодня методом перитонеального диализа в России лечатся около 2 тыс. пациентов. Этот метод, в отличие от гемодиализа, является вариантом домашней диализной терапии, при котором пациенты ежедневно проводят лечение самостоятельно, в домашних условиях. Поэтому для них жизненно важно постоянное обеспечение главным компонентом этой терапии - специальными диализными растворами.

"Более 90% диализных процедур проводятся с применением импортных компонентов. <...> Начало производства и поставок первой отечественной линейки растворов для перитонеального диализа "Диасолюшн" является важнейшим этапом импортозамещения в диализе", - отметил генеральный директор фирмы-дистрибьютора "Новадиал" Алексей Катаев.

Компания "Новадиал" является официальным дистрибьютором растворов для перитонеального диализа ТМ "Диасолюшн" и "Диасолюшн ПД" производства ООО "ИСТ-ФАРМ" (входит в ГК "Фармасинтез").