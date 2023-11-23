Артисты Камерного театра в Воронеже попросили вернуть уволенного худрука Бычкова

Как следует из обращения труппы, об увольнении по решению учредителя, которым является министерство культуры Воронежской области, Михаилу Бычкову сообщили тогда же за два часа до конца рабочего дня

ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Воронежского Камерного театра обратились с письмом в администрацию президента России, министерство культуры РФ и к губернатору Воронежской области с просьбой восстановить в должности уволенного художественного руководителя Михаила Бычкова. Бычков создал театр в 1993 году и возглавлял его на протяжении тридцати лет, сообщается на странице театра в социальной сети "ВКонтакте".

"30-летняя история Камерного театра Михаила Бычкова - это история создания уникального места на карте не только Воронежа, но и России <...> Он построил и 30 лет руководил одним из лучших театров России <...> Мы хотим работать с нашим режиссером, нашим художественным руководителем Михаилом Владимировичем Бычковым. Просим вас вернуть его в им же созданный театр", - говорится в обращении.

Об увольнении Бычкова 21 ноября сообщила пресс-служба правительства Воронежской области. Как следует из обращения труппы, об увольнении по решению учредителя, которым является министерство культуры Воронежской области, Бычкову сообщили тогда же, якобы за два часа до конца рабочего дня. Артисты оказались "ошеломлены тем, что из театра уволен его создатель, его автор".

"Дело Бычкова принесло Воронежу мировую славу и узнаваемость. Зрители со всей страны приезжали на его спектакли, на события созданных им фестивалей - международного Платоновского фестиваля искусств и детского театрального фестиваля "Маршак" <...>. Много раз спектакли Камерного театра и спектакли, поставленные Михаилом Бычковым, становились номинантами и лауреатами главной театральной премии страны "Золотая маска". Сам он награжден множеством, в том числе государственных наград, среди которых - Премия правительства Российской Федерации имени Федора Волкова "за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации", - говорится в обращении труппы театра.

Международный Платоновский фестиваль искусств является одним из крупнейших в России, он создан в Воронеже Михаилом Бычковым в 2010 году и посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951). В 2022 году Бычков, который занимал должность худрука фестиваля 12 лет, покинул пост по собственному желанию. Ранее фестиваль проводился ежегодно в течение двух недель в июне, с 2022 года - дважды в год, по месяцу в июне и в сентябре. Фестиваль ежегодно посещают порядка 100 тыс. человек, для которых проводили около 100 музыкальных, выставочных, литературных мероприятий.