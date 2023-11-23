В Москве наградили победителей конкурса досуговой работы военных учреждений культуры

Победители и дипломанты конкурса были названы в четырех номинациях, в которых оценивались методические разработки, сценарии культурно-досуговых мероприятий, видеосюжеты и аналитическая работа

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей и дипломантов ХVII Всеармейского конкурса на лучшие результаты культурно-досуговой работы военных учреждений культуры Российской Федерации "Золотой сокол - 2023" состоялась в Центральном доме Российской Армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По итогам конкурса победителями стали Дом офицеров Центрального военного округа, Дом офицеров Волгоградского гарнизона, Дом офицеров Южного военного округа. Также среди победителей было отмечено Кызылское президентское кадетское училище, представителям которого награду вручит министр культуры Республики Тыва Виктор Чигжит, присутствовавший на церемонии", - сообщили там.

В МО РФ уточнили, что победители и дипломанты конкурса были названы в четырех номинациях, в которых оценивались методические разработки, сценарии культурно-досуговых мероприятий, видеосюжеты и аналитическая работа.

"Когда армия выполняет боевые задачи, то работники военной культуры должны быть рядом с нашими воинами, в этом мы видим свою главную миссию в период проведения СВО. Мы собираем и передаем гуманитарную помощь нашим бойцам, оказываем поддержку семьям мобилизованных, постоянно формируем творческие бригады для выездов в зону СВО, организуем там концерты - командировки сотрудников нашего дома длятся до 4 недель", - рассказал начальник Дома офицеров Центрального военного округа Андрей Зуев.

Всеармейский конкурс "Золотой сокол" проводится Центральным домом Российской Армии с 2007 года. Его цель - поиск и развитие новых подходов в организации культурно-досуговой деятельности, раскрытие творческого потенциала и повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой работы. В этом году в нем приняло участие более 90 учреждений культуры.