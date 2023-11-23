Главу кабмина Ингушетии наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Награду Владимир Сластенин получил за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу

ТАСС, 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правительства Республики Ингушетия Владимира Сластенина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Сластенина Владимира Владимировича - председателя правительства Республики Ингушетия", - говорится в документе.

Владимир Сластенин 22 января 2020 года был назначен первым заместителем председателя правительства Ингушетии, до этого он занимал пост советника главы региона. Сластенин окончил Куйбышевский Политехнический институт им. Куйбышева, ранее занимал должности руководителя департамента финансов, первого заместителя главы Самары, а также имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях.

С 27 января 2020 года он исполнял обязанности председателя правительства Ингушетии. 26 марта того же года депутаты Народного собрания Ингушетии согласовали назначение Сластенина на должность главы республиканского правительства.