24 ноября, 04:41,
обновлено 24 ноября, 05:38
Арктика

Чекунков предложил сделать Арктическую стартап-экспедицию международной

Глава Минвостокразвития выразил уверенность в том, что в этом формате захотят поучаствовать страны-партнеры в Азии, на Ближнем Востоке "и во всем мире"

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил сделать проект "Арктическая стартап-экспедиция Дальний Восток и Арктика России" международным.

"Арктическая стартап-экспедиция Дальний Восток и Арктика России" (АСЭ ДАР) является продолжением уникального проекта - дальневосточной стартап-экспедиции, которую Якутия запустила еще в 2019 году. Тогда фокус экспедиции был направлен на поиск технологических стартапов. Теперь проект, помимо ИТ, охватывает практически все ключевые творческие отрасли. Я верю, что этот проект будет развиваться. <…> Я предложил сегодня, и надеюсь, что это предложение будет поддержано: мы вместе поработаем, чтобы этот проект принял международный характер. <…> Наши крупные страны-партнеры и в Азии, и на Ближнем Востоке, и во всем мире, я уверен, будут заинтересованы участвовать в таком формате. Поэтому будем работать над тем, чтобы стартап-экспедиция вовлекала в себя все больше ребят, профессионалов <...> и из России, и со всего мира", - сказал Чекунков журналистам в ходе федерального форума "Цифровой алмаз".

Проект направлен на развитие человеческого капитала регионов Дальнего Востока и Арктики через поддержку инициатив и проектов креативной экономики. Экспедиция проводится при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительства Республики Саха (Якутия). Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов окажет поддержку АСЭ ДАР через Дальневосточный проектный офис Центра развития креативной экономики.

Глава Минвостокразвития принимает участие в форуме "Цифровой алмаз" в Якутске, который проходит второй год подряд в столице Якутии. Он проходит в этом году 23 и 24 ноября. Основной площадкой выступает креативный кластер "Квартал труда". Участники обсудят цифровое и технологическое развитие страны, вопросы импортозамещения, создание отечественной киноплатформы, перспективы медиа- и IT-отрасли. Запланированы сессии по четырем трекам по темам цифрового будущего, цифрового контента, геймдева и медиа.

В новость внесена правка (8:37 мск) - передается с уточнением цитаты, принадлежащей спикеру, в третьем абзаце. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация