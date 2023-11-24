Чекунков предложил сделать Арктическую стартап-экспедицию международной

Глава Минвостокразвития выразил уверенность в том, что в этом формате захотят поучаствовать страны-партнеры в Азии, на Ближнем Востоке "и во всем мире"

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил сделать проект "Арктическая стартап-экспедиция Дальний Восток и Арктика России" международным.

"Арктическая стартап-экспедиция Дальний Восток и Арктика России" (АСЭ ДАР) является продолжением уникального проекта - дальневосточной стартап-экспедиции, которую Якутия запустила еще в 2019 году. Тогда фокус экспедиции был направлен на поиск технологических стартапов. Теперь проект, помимо ИТ, охватывает практически все ключевые творческие отрасли. Я верю, что этот проект будет развиваться. <…> Я предложил сегодня, и надеюсь, что это предложение будет поддержано: мы вместе поработаем, чтобы этот проект принял международный характер. <…> Наши крупные страны-партнеры и в Азии, и на Ближнем Востоке, и во всем мире, я уверен, будут заинтересованы участвовать в таком формате. Поэтому будем работать над тем, чтобы стартап-экспедиция вовлекала в себя все больше ребят, профессионалов <...> и из России, и со всего мира", - сказал Чекунков журналистам в ходе федерального форума "Цифровой алмаз".

Проект направлен на развитие человеческого капитала регионов Дальнего Востока и Арктики через поддержку инициатив и проектов креативной экономики. Экспедиция проводится при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительства Республики Саха (Якутия). Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов окажет поддержку АСЭ ДАР через Дальневосточный проектный офис Центра развития креативной экономики.

Глава Минвостокразвития принимает участие в форуме "Цифровой алмаз" в Якутске, который проходит второй год подряд в столице Якутии. Он проходит в этом году 23 и 24 ноября. Основной площадкой выступает креативный кластер "Квартал труда". Участники обсудят цифровое и технологическое развитие страны, вопросы импортозамещения, создание отечественной киноплатформы, перспективы медиа- и IT-отрасли. Запланированы сессии по четырем трекам по темам цифрового будущего, цифрового контента, геймдева и медиа.

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