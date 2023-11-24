24 ноября, 05:22

В Адыгее площадь сохраненных в дикой природе самшитников достигла 6 га

По словам доцента кафедры географии Адыгейского госунивеситета Евгения Грабенко, в теплице заложено около 25 тыс. саженцев для высадки в естественную среду обитания самшита

МАЙКОП, 24 ноября. /ТАСС/. Общая площадь самшитников, сохраненных в дикой природе после ущерба от нашествия инвазивного вредителя - самшитовой огневки, а также проведенной в последние годы в Адыгее работы по восстановлению достигла 6 га. Проделанная работа - первый шаг в восстановлении популяции реликтового растения на юге России, сообщил ТАСС в кулуарах открывшейся на площадке Адыгейского госунивеситета II Международной научно-практической конференции "Экологические проблемы использования горных лесов" научный консультант Ассоциации "Экологический контроль и защита леса "Межвузовская лаборатория", научный сотрудник Института географии РАН, доцент кафедры географии АГУ Евгений Грабенко.

"В целом на российском Причерноморье в Краснодарском крае и Адыгее до нашествия огневки было около 20 тыс. га лесов с участием самшита. На сегодняшний день, после нашествия самшитовой огневки, на территории двух регионов осталось примерно 20 га, то есть площади сократились в 1 тыс. раз. В Адыгее благодаря экологам и волонтерам в естественной среде обитания, а именно в Цицинском участковом лесничестве, вдоль русла горной реки Цица, удалось сохранить около 4 га естественных самшитников - лесных массивов со всей их флорой и фауной. Сейчас на этих территориях, а также на примыкающим к ним площадях в Адыгее создано еще около 2 га подпологовых лесных культур самшита", - сказал Грабенко.

За последние годы усилиями двух общественных организаций - ассоциации "Экологический контроль и защита леса "Межвузовская лаборатория" и АНО "Заповедный Кавказ" при поддержке Управления лесами Республики Адыгея и волонтеров высадили 18 тыс. саженцев самшита, выращенных в теплице Апшеронского лесхоз-техникума. Приживаемость саженцев дикой природе составляет 99%, уточнил эксперт.

"В теплице сейчас заложено около 25 тыс. новых саженцев для высадки в естественную среду обитания самшита. Как минимум, можно заявить, что мы сохранили самшитники как естественные аборигенные экосистемы и вокруг них создаем новые насаждения. Это первый шаг в восстановлении самшита на юге России. Ученые рассчитывают на полное восстановление самшитников, но назвать сроки, конечно же, пока нельзя", - отметил эксперт.

Открывшаяся 22 ноября в АГУ II Международная научно-практическая конференция "Экологические проблемы использования горных лесов" объединила представителей ведущих российских и зарубежных научных и образовательных организаций, национальных парков и природных заповедников, общественных организаций из России, Абхазии, Казахстана, Сербии и Таджикистана. Эксперты до субботы планируют обсудить аспекты рационального лесопользования в зонах массового туризма, развитие экологического туризма и экологических троп в регионах России, изучения и сохранения биологического разнообразия редких видов растений и животных в туристских дестинациях Северного Кавказа.

О самшите

Самшит - вечнозеленое дерево высотой до 18 м. Это реликтовый колхидско-лазистанский вид, в России распространен по его северной границе ареала с небольшим числом мест произрастания и сокращающейся численностью. Самшит занесен в Красную книгу России, Краснодарского края, Республики Адыгея.

По вине человека в 2012 году при подготовке к Сочинской олимпиаде в регион завезли бабочку - самшитовую огневку, которая быстро расселилась в регионе. Законодательство России не позволяло проводить обработку самшитников, располагавшихся на территории особо охраняемых природных территорий федерального значения и водоохранных зон пестицидами, в связи с чем за несколько лет насекомое уничтожило 99% самшитовых лесов России. Для сохранения сбереженного участка естественного самшитового леса в горах Адыгеи экологи, ученые и волонтеры при поддержке властей республики реализуют одноименный проект. 

Теги:
РоссияАдыгея
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация