В Адыгее площадь сохраненных в дикой природе самшитников достигла 6 га

По словам доцента кафедры географии Адыгейского госунивеситета Евгения Грабенко, в теплице заложено около 25 тыс. саженцев для высадки в естественную среду обитания самшита

МАЙКОП, 24 ноября. /ТАСС/. Общая площадь самшитников, сохраненных в дикой природе после ущерба от нашествия инвазивного вредителя - самшитовой огневки, а также проведенной в последние годы в Адыгее работы по восстановлению достигла 6 га. Проделанная работа - первый шаг в восстановлении популяции реликтового растения на юге России, сообщил ТАСС в кулуарах открывшейся на площадке Адыгейского госунивеситета II Международной научно-практической конференции "Экологические проблемы использования горных лесов" научный консультант Ассоциации "Экологический контроль и защита леса "Межвузовская лаборатория", научный сотрудник Института географии РАН, доцент кафедры географии АГУ Евгений Грабенко.

"В целом на российском Причерноморье в Краснодарском крае и Адыгее до нашествия огневки было около 20 тыс. га лесов с участием самшита. На сегодняшний день, после нашествия самшитовой огневки, на территории двух регионов осталось примерно 20 га, то есть площади сократились в 1 тыс. раз. В Адыгее благодаря экологам и волонтерам в естественной среде обитания, а именно в Цицинском участковом лесничестве, вдоль русла горной реки Цица, удалось сохранить около 4 га естественных самшитников - лесных массивов со всей их флорой и фауной. Сейчас на этих территориях, а также на примыкающим к ним площадях в Адыгее создано еще около 2 га подпологовых лесных культур самшита", - сказал Грабенко.

За последние годы усилиями двух общественных организаций - ассоциации "Экологический контроль и защита леса "Межвузовская лаборатория" и АНО "Заповедный Кавказ" при поддержке Управления лесами Республики Адыгея и волонтеров высадили 18 тыс. саженцев самшита, выращенных в теплице Апшеронского лесхоз-техникума. Приживаемость саженцев дикой природе составляет 99%, уточнил эксперт.

"В теплице сейчас заложено около 25 тыс. новых саженцев для высадки в естественную среду обитания самшита. Как минимум, можно заявить, что мы сохранили самшитники как естественные аборигенные экосистемы и вокруг них создаем новые насаждения. Это первый шаг в восстановлении самшита на юге России. Ученые рассчитывают на полное восстановление самшитников, но назвать сроки, конечно же, пока нельзя", - отметил эксперт.

Открывшаяся 22 ноября в АГУ II Международная научно-практическая конференция "Экологические проблемы использования горных лесов" объединила представителей ведущих российских и зарубежных научных и образовательных организаций, национальных парков и природных заповедников, общественных организаций из России, Абхазии, Казахстана, Сербии и Таджикистана. Эксперты до субботы планируют обсудить аспекты рационального лесопользования в зонах массового туризма, развитие экологического туризма и экологических троп в регионах России, изучения и сохранения биологического разнообразия редких видов растений и животных в туристских дестинациях Северного Кавказа.

О самшите

Самшит - вечнозеленое дерево высотой до 18 м. Это реликтовый колхидско-лазистанский вид, в России распространен по его северной границе ареала с небольшим числом мест произрастания и сокращающейся численностью. Самшит занесен в Красную книгу России, Краснодарского края, Республики Адыгея.

По вине человека в 2012 году при подготовке к Сочинской олимпиаде в регион завезли бабочку - самшитовую огневку, которая быстро расселилась в регионе. Законодательство России не позволяло проводить обработку самшитников, располагавшихся на территории особо охраняемых природных территорий федерального значения и водоохранных зон пестицидами, в связи с чем за несколько лет насекомое уничтожило 99% самшитовых лесов России. Для сохранения сбереженного участка естественного самшитового леса в горах Адыгеи экологи, ученые и волонтеры при поддержке властей республики реализуют одноименный проект.